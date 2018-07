New York Unité Spéciale - Saison 19 Episode 11 - En mauvaise compagnie

Lors d'un vol de la compagnie Optimum Air ralliant New York à Atlanta, le commandant de bord quitte le poste de pilotage. Tara Sidnana, sa copilote, s’enferme alors à l’intérieur et refuse de lui ouvrir, tandis qu’elle fait dévier l’avion. C’est la panique à bord et l’équipage s’emploie à enfoncer la porte pour reprendre les commandes. Originaire de Bangalore, Tara est arrêtée pour suspicion d’acte terroriste, mais elle prétend avoir été violée par le héros du jour : Logan Carter, le commandant de bord. Carter prétend qu’ils ont eu des relations sexuelles consenties, mais la sœur de Tara a gardé des photos des hématomes que celle-ci a eu suite à son agression. Après avoir mené l'enquête, l’unité spéciale découvre que Carter a fait plusieurs victimes...