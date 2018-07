New York Unité Spéciale - Saison 19 Episode 14 - Intimes convictions

Lors du procès du docteur West, un pédiatre qui a abusé de ses jeunes patients, Brian Cassidy explose dans le box des témoins et déclare qu’il préfèrerait voir l’accusé mort. La juge prononce l’ajournement du procès et il se pourrait que le médecin ne soit jamais rejugé : les familles ne souhaitent pas que leurs enfants revivent ce cauchemar. Olivia est appelée par le barman du pub où Brian, soûl, se dispute avec d’autres clients. Elle lui conseille de rentrer chez lui. Plus tard pendant la nuit, on tambourine à la porte de Benson et elle va ouvrir. Brian est couvert de sang et il la supplie de l’aider.