Stone inculpe Lourdes pour coups et blessures et séquestration, puis pour meurtre quand José finit par mourir de ses blessures. Olivia tente de le convaincre que la jeune immigrée est une victime et que le vrai coupable est Miguel, qui n’est autre que le passeur qui l’avait violée. Le frère de José menace Stone de s’en prendre à sa sœur, mais le substitut ne fléchit pas.