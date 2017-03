Jordan soigne un patient atteint de la maladie de l’homme de pierre, qui provoque la transformation des tissus en os au moindre choc ou traumatisme. Il souffre de calculs rénaux et le défi est de lui éviter la chirurgie, qui risquerait de causer une poussée osseuse. Scott la soutient et ils finissent par faire la paix. Rendez-vous mercredi 22 mars sur TF1 et MYTF1.