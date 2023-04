Night shift - S01 E03 - Au secours de mon père

TC se rend en urgence sur un terrain de chasse et revient avec deux blessés dans un état grave : un homme qui s’est fait arraché une main par un sanglier et Amy, une jeune femme qui a reçu une flèche dans le thorax. Cette femme ne supporte aucune transfusion à cause d’une anomalie sanguine. Seule sa sœur pourrait être donneuse. Mais cette dernière, ne supportant pas l’idée qu’Amy soit allée à la chasse avec son mari et que ce dernier lui ait probablement encore fait une infidélité, refuse de donner son sang et de sauver sa sœur. Aucun médecin ne parvient à la convaincre, TC n’a d’autre choix que de l’assommer pour réaliser la transfusion.