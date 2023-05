Night shift - S01 E05 - Le nouveau venu

Une violente tempête s’abat sur San Antonio. Le service des urgences est pris d’assaut alors que l’équipe de nuit est en sous-effectif et que l’hôpital subit une coupure de courant. Pressenti pour diriger le service de chirurgie traumatologique, Scott Clemmens, le compagnon de Jordan, est venu passer la soirée à l’hôpital pour le visiter. En voyant l’équipe dépassée par les événements, il propose son aide. Il part sur le terrain avec TC pour aller évacuer une femme gravement blessée et son fils, Ernie, qui n’a apparemment rien. Ernie se lie d’amitié avec Paul, qui lui découvre en fait une grave blessure interne. Il le sauve de justesse et se découvre des dons pour la pédiatrie. Une fois la mère d’Ernie au bloc, TC ne veut pas laisser Scott l’opérer seul. Il n’a pas d’ordre à recevoir du chirurgien qui partage désormais la vie de Jordan. La chef de l’équipe de nuit comprend vite qu’elle est au cœur d’un conflit d’ego entre les deux médecins, qui en viennent aux mains.