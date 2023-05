Night shift - S01 E07 - Quand la chimie opère - Partie 1

TC et Topher sont envoyés en hélicoptère dans une forêt où un petit avion de tourisme vient de s’écraser. Le pilote n’a pas survécu et l'unique passager est retrouvé dans un état critique, en possession d’une importante quantité de drogue. Il est aussitôt transféré à l’hôpital. Sur place, Milo Osborne, un homme se présentant comme un agent du FBI, dit aux médecins qu’il doit interroger le survivant de toute urgence, avant même qu’il reçoive des soins. TC et Topher s’y opposent et l'assurent qu’il pourra lui parler quand il sera sorti du bloc. Ils accompagnent le patient en radiologie pour que Dwayne lui fasse passer une IRM avant l’opération. Milo Osborne fait irruption dans la salle de radiologie et menace les médecins de les tuer s’ils ne font pas immédiatement parler la victime. Suite à l’insistance de TC et de Topher, il tue Dwayne devant eux. La situation devient critique, d’autant que le patient décède. En attendant que quelqu’un s’inquiète de leur disparition aux urgences et vienne les libérer, les deux médecins prétendent que le patient est toujours en vie et simulent une opération censée suffire à le faire parler. Une strip-teaseuse est transportée aux urgences suite à une chute au cours d’une séance de pole dance.