Night shift - S01 E08 - Quand la chimie opère - Partie 2

TC et Jordan s’affairent autour de Topher pour tenter de le sauver et du renfort a été demandé pour faire face au surplus de travail dû à l’explosion dans une usine. Quand Ragosa demande à Jordan de soigner Milo, le tireur qui a tué Dwayne et blessé Topher, elle s’exécute car elle n’a pas le choix, mais de mauvaise grâce. C’est alors qu’une seconde explosion se produit dans la même fabrique…