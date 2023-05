Night shift - S02 E02 - Bizutage

Temporairement chef de service, Topher se débat avec une montagne de dossiers à remplir. Mais il n'ose pas en parler à Jordan car il souhaiterait garder ce poste afin que sa femme s'arrête de travailler pour élever leurs trois enfants. Jordan sent qu'il n'ose pas lui demander ses intentions et décide de crever l'abcès, d’autant qu’elle ne souhaite pas réintégrer son poste. Ragosa est devenu médecin assistant et il lui tarde de pratiquer la médecine dans le cadre des urgences de nuit. Pour se venger des années de torture que l'agent administratif leur a tous fait subir, Topher le confine à des tâches subalternes et le fait passer pour un ignorant. Mais Ragosa s'applique et il supporte mal d'être la cible des railleries de l'équipe. La soirée est particulièrement dure pour TC qui perd une patiente, lui qui a tant de mal à admettre l'échec. Heureusement, il est très entouré par Jordan, qui connaît ses vieux démons, et par Joey Chavez, le nouveau chirurgien qui remplace Scott.