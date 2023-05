Night shift - S02 E03 - Mariages en urgence

Deux jeunes arrivent aux urgences, blessés suite à un accident de la route : Ryan, 18 ans, et Taylor, 16 ans. Les deux amants, dont les familles se détestent, étaient partis se marier en cachette. Monsieur Sawyer, le père de Taylor, est un vétéran du Moyen-Orient. Sa femme l'a quitté pendant qu'il était à la guerre et il n'a plus que sa fille. Il agresse les parents de Ryan en plein milieu de l'hôpital. Seul TC arrive à le calmer, comprenant le mal-être de cet ancien soldat, dont la vie a basculé à son retour de la guerre. Ragosa est toujours aussi maladroit et il est la risée du personnel médical...