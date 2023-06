Night shift - S02 E06 - L'art du tact

Beaucoup de brouillard, occasionnant des accidents, empêche surtout les secours de circuler. Ainsi, Jordan, TC et Paul se retrouvent bloqués dans un abri de fortune, après avoir découvert un groupe de mexicains cachés dans un hangar, dont plusieurs sont blessés. Ils tentent de les soigner sur place en attendant qu’un hélicoptère soit autorisé à décoller. Pendant ce temps, l’équipe présente à l’hôpital tente de sauver une jeune fille victime d’un accident de VTT et son frère, blessé lui aussi en tentant de lui porter secours. Joey essaie d’enseigner à Krista la gestion du stress et lui donne de plus en plus de responsabilités. Cette promiscuité les rapproche…