Night shift - S02 E08 - Projets d'avenir

L'explosion d'un grand bâtiment en centre-ville fait des dégâts considérables et toute l'équipe du Memorial est mobilisée. Envoyés sur le terrain pour s'occuper des blessés, TC et Drew font la connaissance de Bennett, un jeune ambulancier vétéran qui se trouvait là par hasard au moment de l'explosion. Bennett accomplit un travail remarquable pour les aider, mais parti à la recherche de nouveaux blessés dans le bâtiment, il est lui aussi victime de l'effondrement de la structure. Boone, propriétaire d'un restaurant situé dans le bâtiment, et sa nièce, Alex, sont très gravement blessés. Mais si Alex s'accroche, Boone ne semble pas vouloir guérir. Julian Cummings, père de Paul et neurochirurgien de réputation nationale, est de passage au Texas. Il ne peut s'empêcher d'aller voir son fils et estime que cet hôpital n'est pas à la hauteur de ce que Paul mérite. Il lui demande de réfléchir au choix de sa spécialité. Paul reconnaît être attiré par la chirurgie, mais il tient à rester au Memorial, qui ouvrira l'an prochain un poste de chirurgien pédiatrique.