Night shift - S02 E10 - Des gens responsables

Une adolescente obèse et boulimique arrive aux urgences avec des douleurs aux articulations des genoux. Paul soupçonne le surpoids de la jeune fille d'être à l'origine d'une tendinite. Mais en revenant de la radiologie, elle s'effondre et les résultats de l'examen font apparaître que son appétit insatiable trouve son origine dans une tumeur cérébrale. Jordan prend la route de nuit avec Krista pour aller donner une conférence auprès de grands confrères. En chemin, elles assistent à un accident de moto. Elle prennent immédiatement en charge l'homme gravement blessé et sont contraintes de transformer leur voiture en ambulance. Un ami et voisin de Topher arrive aux urgences, un bras quasiment sectionné suite à une mauvaise manipulation d'une scie sauteuse. De multiples examens révèlent qu'il est atteint d'une méningite. Sa future femme arrive sur les lieux et propose de donner son sang pour la transfusion, devenue nécessaire.