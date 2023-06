Night shift - S02 E11 - Le prix de la confiance

Jordan s’inquiète du comportement un peu irresponsable de TC qui continue à faire de la moto et à sauter en parachute alors qu’il va bientôt être père. Krista et Paul postulent tous les deux pour être chefs des internes en deuxième année, mais il n’y a qu’une place à pourvoir et leurs rapports s’en ressentent. Scott est impliqué dans un accident de la route dont il est responsable et fait tout son possible pour sauver la victime, malgré la présence de policiers venus le mettre en garde à vue.