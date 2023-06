Night shift - S02 E12 - Derrière les apparences

Un colonel du centre médical des armées vient féliciter le personnel de l'équipe de nuit. Mais il a surtout une surprise : une liaison vidéo avec deux femmes très spéciales qui ont elles aussi un message de remerciements, Michelle Obama et la femme de Joe Biden. Une femme arrive aux urgencex avec Ethan, son fils âgé de neuf ans. Elle est très inquiète pour lui alors qu'il ne présente qu'une fièvre de 38,3. L'état d'agitation et d'anxiété de la maman qui répond toujours à la place de son fils laissent Jordan perplexe. Elle la soupçonne même de maltraiter Ethan. Le père arrive et Gwen le surprend en train de bousculer son épouse, mais personne ne la croit. Un homme s'est retrouvé coincé sous une nacelle tombée d'un échafaudage sur un chantier.