Night shift - S03 E05 - La juste distance

Shannon fait sa première intervention sur le terrain. Lors d'une fête étudiante, elle s'occupe d'un garçon victime d'une overdose et d'une fille qui a sauté d'un balcon. Topher la trouve trop désinvolte après le décès du toxicomane et lui rappelle qu'il faut trouver la juste distance. Jordan est au chevet d'Hannah, une cancéreuse en fin de vie qui souhaite arrêter tout traitement. Jordan s'obstine à vouloir l'inscrire à un essai thérapeutique proposé par Jessica, visiteuse médicale chez Pressler. Scott veut que l'hôpital soit sélectionné pour recevoir une nouvelle valve cardiaque. Annie fait part à Scott de ses angoisses de rechute et tous les deux se rapprochent.