Night shift - S03 E07 - Ambiance explosive

Un feu d'artifice se déclenche prématurément dans un parc où Syd, Drew et Riley assistent à un concert. Il y a de nombreuses victimes et Topher est jeté à terre par une deuxième explosion alors qu'il intervient sur le terrain. Il refuse de reconnaitre qu'il est blessé et se dispute avec Jordan et TC. Jordan tente de s'excuser auprès de Scott, au sujet d'Annie. Shannon et Paul s'occupent d'Harold, un artiste de street art plutôt âgé et très affaibli que Kenny soupçonne de venir se réapprovisionner en substances opiacées. Paul découvre que l'homme est victime d'une intoxication au cadmium. Syd se voit proposer un poste par Scott mais elle doit le refuser, son ex-mari demandant la garde exclusive de Riley. Elle doit partir pour Washington où le père de Riley emménage en emmenant sa fille. Drew est bouleversé.