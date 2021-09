Night shift - S03 E08 - Rien n'est impossible

Jordan soigne un patient atteint de la maladie de l’homme de pierre, qui provoque la transformation des tissus en os au moindre choc ou traumatisme. Il souffre de calculs rénaux et le défi est de lui éviter la chirurgie, qui risquerait de causer une poussée osseuse. Scott la soutient et ils finissent par faire la paix. Janet emmène la mère de Topher aux urgences, désorientée, avec une tension très basse. En parallèle, Clive, un vieil homme, est amené suite à une syncope, avec une grave hypertension. Il a déjà croisé TC, Topher et sa mère au casino où il avait été victime d'un infarctus. TC et Topher l’avaient remis sur pied...