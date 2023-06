Night shift - S03 E11 - Question de confiance

Le tout nouvel ami de Jordan s'effondre en mangeant une glace et il est transporté à l'hôpital. Assez vite, son épouse arrive et lui révèle qu'ils pratiquent le "polyamour". Jordan tombe des nues. TC se sépare de Jessica, qui a trahi toute l'équipe en se rapprochant de lui. Annie est surprise par la distance de Scott qui n'envisage plus de vivre avec elle. Il lui avoue qu'ils se sont embrassés, un soir de garde, avec Jordan. Annie prend la nouvelle avec calme et accepte le temps de pause demandé par Scott. Brianna se fait greffer un nouveau poumon avec succès. Drew et Rick sont près d'elle pour l'accueillir dans une nouvelle vie, même si elle a perdu confiance en Drew, qui n'était pas à ses côtés avant l'opération. Tout s'arrange, même si l'avenir de l'hôpital reste incertain...