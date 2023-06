Night shift - S03 E12 - Au bord de la catastrophe

De violents incendies font rage autour de San Antonio. Le Memorial est submergé de victimes de brûlures et d’intoxications aux fumées. Jordan soigne un militant écologiste dont le bras a été pris dans un piège à loups. En retirant le piège, un morceau de métal se détache et remonte dans le poumon. Scott sauve le patient in extremis. Mac, un ami de Topher, qui travaille pour Rubicon, une ONG d’aide aux victimes de catastrophes, a besoin d’un certificat médical pour retourner en mission à l’étranger. Topher refuse de le signer sans lui faire un bilan. Il découvre des symptômes qui laissent supposer des lésions cérébrales. Kenny constate que des stupéfiants ont disparu de l’armoire sécurisée. Topher et lui soupçonnent Annie, qui effectue un stage d’infirmière au Memorial.