Night shift - S03 E13 - Terre brûlée

Jordan et Scott partent secourir Renée et doivent s'abriter dans un refuge pour opérer sa jambe. Le feu progresse et Mac décide de rester faire un contre-feu pour faciliter leur retour. Il confie à Jordan qu'il souffre d'une tumeur au cerveau de grade 4 et les laisse partir en leur confiant cette femme qu'il a toujours aimé secrètement. A l'hôpital, Julian Cummings, le père de Paul, arrive pour acheter l'hôpital. Hélas, son action considérée un temps comme salvatrice, s'avère préjudiciable pour le service des urgences qu'il entend restructurer en commençant par licencier Topher. Paul décide de démissionner et entraîne dans sa suite toute l'équipe. Justin est bien le père biologique de Brianna.