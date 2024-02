Night shift - S04 E02 - Déraillements

Dans une fête foraine, un grand 8 a déraillé. Drew sauve deux jeunes filles, Abby et Sofia. Abby est enceinte à l’insu de sa mère, militaire. Sofia est la fille délaissée de parents très riches. En Syrie, TC prend le risque de suivre Omar vers la cachette des jihadistes qui ont kidnappé Syd. Il la sauve et fait soigner Omar par l’armée américaine en échange de renseignements sur l’Etat islamique. Syd rentre au Texas. TC décide de rester avec la jolie Amira. Mac, le vétéran qui a sauvé Jordan et Scott, est opéré d’une tumeur au cerveau.