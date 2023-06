Night shift - S03 E09 - Sous le choc

Le personnel infirmier est en grève et Drew fait part de son soutien à l'équipe quand il ramène Brianna dans sa chambre pour sa séance de kiné respiratoire. Mollie est en colère contre Topher, qui a accepté des infirmiers intérimaires dans le service. Peu investi dans la lutte malgré son statut de délégué syndical, Kenny s'occupe de Lauren, une lycéenne atteinte d'une pneumonie. Elle est la star de l'équipe de football de son lycée et il l'entraîne pour l'aider à s'inscrire à l'université. Soudain, une explosion souffle l'entrée des urgences, transformant le site en zone de guerre. Un des intérimaires est tué. Lauren est gravement blessée à une jambe. Les issues sont bloquées et une unité antiterroriste arrive sur place. Shannon et Paul soignent un homme dont le corps est criblé de morceaux de verre. L'évolution des plaies montre que la bombe était pleine d'anthrax...