Night shift - Saison 02 Episode 14 - Les lueurs de l'aube

Le San Antonio Memorial est toujours assiégé par des snipers. L'un deux est grièvement blessé et transféré au Memorial, mais il ne veut pas parler et prédit un massacre. Une belle jeune femme arrive aux urgences se plaignant d'une douleur à l'épaule. Paul et Ragosa ont pitié de cette touchante sans abri aux airs un peu trop angéliques. Jordan est toujours dans le coma. Scott fait tout ce qu'il peut pour stabiliser son état. Topher et TC reviennent avec Ali. TC constate la gravité de l'état de Jordan et doit se résoudre à ce que leur bébé soit sacrifié pour que Jordan survive. Ali est fébrile, ce qui compromet la greffe de cœur, ainsi que sa survie, à moins que Topher ne parvienne très vite à identifier l'origine de la fièvre.