Night shift - Saison 02 Episode 5 - En confinement

Un homme arrive avec une blessure à la cuisse, suite à un accident du travail. Le scanner révèle qu'un objet est toujours dans son corps : un morceau de césium hautement radioactif. Contaminé, le service de traumatologie doit être entièrement vidé et nettoyé. Seul Paul, qui a commencé à s'occuper de ce patient à son arrivée, est autorisé à l'approcher. Si un traitement d'urgence est aussitôt mis en place, le césium a déjà fait des ravages sur les défenses de l'homme. Alors que Kenny se confie à Ragosa sur ses sentiments envers Krista, cette dernière semble sous le charme de Joey Chavez. Mais le chirurgien lui annonce qu'il va quitter le Memorial pour s'engager auprès de Médecins sans frontières. Jordan est harcelée par un ancien patient qui la menace nuit et jour. Elle craint la réaction de TC et ne l'en informe pas.