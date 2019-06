Night shift - Saison 03 Episode 1 - Union sacrée

Un homme demande à voir son fils, censé avoir été amené par son épouse pour une grosse fièvre. Un détail fait tilt dans la tête de Topher qui comprend qu'une des victimes d'un grave accident de voiture est la mère de cet enfant. Retour sur les lieux de l'accident pour T.C et Jordan qui sont obligés de faire équipe ensemble pour retrouver l'enfant. On apprend que T.C avait demandé Jordan en mariage et qu'elle avait refusé. Flash back trois heures auparavant où l'équipe de nuit accueille la nouvelle interne, Shannon Rivera, avec un bizutage orchestré par Paul. La jeune femme, recrutée par Jordan, travaillait dans le dispensaire d'une réserve indienne et a du tempérament. Le jeune chirurgien est un peu maladroit. En Afghanistan, Drew et Syd le médecin-chef des urgences, reçoivent une jeune afghane enceinte de huit mois qui souffre, suite à un accident de voiture, d'une déchirure utérine. On apprend qu'elle tentait d'échapper à un mari violent qui débarque à l'hôpital en exigeant qu'on lui rende sa femme. Altercation entre les médecins et cet homme ; et contre l'avis du général Rozenfeld, Drew et Syd vont refuser d'écouter le mari qui finit par être blessé par balle. Drew voit sa mission écourtée et Syd qui devait rentrer plus tôt et retrouver sa fille Riley voit son service prolongé de trois mois. Annie, la belle-sœur de T.C refait surface et critique son attitude désinvolte par rapport à Jordan. Annie est bénévole dans un centre pour toxicomanes et a l'air de s'être un peu calmée. Entre temps, le petit garçon est retrouvé par Jordan et T.C.