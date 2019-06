Night shift - Saison 03 Episode 2 - L'espoir fait vivre

Sur la base de Bagram, Drew et Syd pratiquent une césarienne sur Sharbat une adolescente afghane enceinte, que son mari tente de tuer parce qu’elle a cherché à s’enfuir. Drew essaie de le maîtriser, mais l’homme prend une balle dans l’épaule. Retournés sur les lieux avec l’hélico, Jordan et TC retrouvent Frankie, 4 ans, le fils de la femme victime d’un accident de la route. Suite au choc, la moelle osseuse de Frankie ne ‘fonctionne’ plus : il a besoin d’une greffe en urgence. TC découvre que l’enfant, que ses parents prétendaient avoir adopté, a en réalité été kidnappé dans un centre commercial. Scott retrouve les parents biologiques, et la greffe de moelle peut ainsi avoir lieu. Shannon et Jordan prennent en charge un homme persuadé d’avoir été ‘envoûté’ par un esprit, mais qui souffre en réalité d’hypothyroïdie. Syd et Drew aident Sharbat à s’enfuir pour l’Australie avec son frère et son bébé. La sanction tombe : Drew est renvoyé à San Antonio avant la fin de sa période de service, et Syd qui devait rentrer bientôt voit sa mission prolongée de trois mois, ratant ainsi l’anniversaire de sa fille Riley. En même temps qu’il ouvre sa salle de fitness, Kenny devient le coach personnel de Topher, encore réticent à se mettre au sport. Gwen annonce à Kenny qu’elle a été acceptée à la fac de droit de Georgetown et qu’elle part le lendemain, ce qui met fin à leur relation. Paul a toujours du mal à s’imposer en tant que chirurgien et fait une leçon de morale à Shannon. Annie, la belle-sœur de TC, est de retour. Elle travaille dans un centre de réinsertion pour toxicomanes et croise Scott à une réunion des alcooliques et narcotiques anonymes.