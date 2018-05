Night shift - Saison 03 Episode 2 - L'espoir fait vivre

Sur la base de Bagram, Drew et Syd pratiquent une césarienne sur Sharbat, une adolescente afghane enceinte, que son mari tente de tuer car elle a cherché à s’enfuir. Drew essaie de le maîtriser, mais l’homme reçoit une balle dans l’épaule. Retournés sur les lieux avec l’hélicoptère, Jordan et TC retrouvent Frankie, 4 ans, le fils de la femme victime d’un accident de la route. Suite au choc, Frankie a besoin d’une greffe de moelle osseuse de toute urgence. TC découvre que l’enfant, que ses parents prétendaient avoir adopté, a en réalité été kidnappé dans un centre commercial. Scott retrouve ses parents biologiques et l'opération peut ainsi avoir lieu. Shannon et Jordan prennent en charge un homme persuadé d’avoir été "envoûté" par un esprit, mais qui souffre en réalité d’hypothyroïdie.