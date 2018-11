Night shift - Saison 04 Episode 10 - Droit au coeur

Amira a rejoint l’équipe de l’hôpital pour animer le programme d’entrainement à la médecine de combat. Julian est furieux de ne pas avoir été prévenu du début du stage et menace de fermer la formation. Scott résiste. Il y a eu un massacre à l’université, TC emmène son équipe et les stagiaires, vec les Forces Spéciales de Rick. Dans l’adversité, Amira et Jordan sympathisent. L’opération est un succès et l’armée donne le feu vert pour 3 mois de formation de troupes au sein de l’hôpital. Julian pardonne à Scott. Shannon déteste ce nouvel entrainement militaire et décide de repartir travailler au dispensaire de la réserve. Shannon la convainc de revenir dans 6 semaines. Kenny et Bella donnent une fête, financée par papa Julian, pour leurs fiançailles. Drew renonce à partir à l’Ecole de Rangers pour s’occuper de sa famille. Rick lui demande de partir quand même. TC devait repartir en Syrie avec Amira. Surprise, c’est Paul, qui voulait faire ses preuves, qui est parti à sa place. TC est resté à San Antonio, incapable de résister à l’appel en douceur de Jordan.