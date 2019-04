Night shift - Saison 04 Episode 10 - Droit au coeur

Amira a rejoint l’équipe de l’hôpital pour animer le programme d’entraînement à la médecine de combat. Julian est furieux de ne pas avoir été prévenu du début du stage et menace de fermer la formation. Scott résiste. Il y a eu un massacre à l’université. Dans l’adversité, Amira et Jordan sympathisent. L’opération est un succès et l’armée donne le feu vert pour trois mois de formation de troupes au sein de l’hôpital. Julian pardonne à Scott. Shannon déteste ce nouvel entraînement militaire et décide de repartir travailler au dispensaire de la réserve. Shannon la convainc de revenir dans six semaines.