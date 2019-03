Night shift - Saison 04 Episode 3 - L'insoumis

Annie arrive au Memorial avec Alan, l’ancien mentor de Scott, qui souffre de problèmes cardiaques et souhaite du même coup présenter ses excuses à Scott. En effet, à l’époque où Scott a renversé le jeune Malik, devenu paraplégique par sa faute, Alan l’avait incité à boire un verre pour digérer la situation, ce qui avait fait replonger Scott dans l’alcoolisme. Mais Scott refuse de le soigner et délègue le cas à Paul. Jordan et Cain, désormais médecin à part entière, prennent en charge deux blessés suite à une explosion sur une exploitation pétrolière. En Syrie, TC et Amira sont dans un campement à proximité d’une base militaire. Ils soignent Hassan, un jeune garçon pris de violents vomissements. Persuadé qu’il risque une nécrose des intestins, TC veut l’opérer en urgence, en l’emmenant à la base où se trouve un bloc opératoire, mais Amira le freine. Elle préfère se conformer aux règles édictées par les militaires, quitte à perdre un patient, pour pouvoir en soigner d’autres. Scott et Drew proposent à Lee une solution audacieuse pour sauver sa main : en attendant que son bras, qui a été déchiqueté, soit prêt à recevoir une greffe, ils vont lui greffer la main sur la jambe, pour qu’elle reste vascularisée. Lee est prêt à tout pour ne pas perdre son travail : il relève le défi.