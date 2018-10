Night shift - Saison 04 Episode 4 - Braver l'interdit

Syrie : Duke est tombé dans un traquenard tendu par la mère d’un enfant que TC voulait sauver. TC part en mission avec le commando. Le chef, Greggs, est touché. TC lui sauve la vie. Duke est sauvé aussi. SAM : On soigne Martin Easton, ancien Marine et varappeur qui est tombé en montant en solo intégral (sans corde). On apprend que Cain pratique aussi. Son meilleur ami a été jeté d’une falaise par la mafia, la grimpe lui permet de méditer. Le varappeur est un vétéran, atteint d’un syndrôme post traumatique qu’il ne veut pas avouer. Jordan demande à Mac de venir travailler à l’hôpital pour créer un groupe de soutien pour les vétérans. Tina Mills est a été recueillie par son grand père témoin de Jéhovah. Elle brave l’interdiction de transfusion sanguine pour se faire opérer d’une tumeur au visage. Scott sidère tout le monde en la ressuscitant après 61 minutes de mort clinique. Il déclare à la fin s’être retrouvé lui-même. Drew tombe de sommeil, élever Bryanna n’est pas de tout repos. Kenny lui confie un patient ‘facile », qui s’avère être un acteur payé pour enquêter sur le sevice. Après un conflit entre eux, Arthur l’acteur réussira à inviter la mère de Drew à rencontrer sa fille et à venir l’aider.