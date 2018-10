Night shift - Saison 04 Episode 5 - Un pari risqué

Malgré l’interdiction de son mari, Lily, la mère de Drew, a décidé de venir à San Antonio faire la connaissance de sa petite-fille. Dans l’avion qui les ramène à San Antonio, Lily, Rick et lui, Drew se retrouve confronté à ce qui semble être une épidémie de gastro-entérite. À cela s’ajoute le cas de Meghan, une jeune femme enceinte qui présente des symptômes de pré-éclampsie. Jordan, Kenny, Paul, Shannon, Cain et Jocelyn, soutenus par Brianna, affrontent trois équipes d’autres hôpitaux, ainsi que l’équipe de jour du Memorial, dans un défi sportif, destiné à récolter des fonds pour une association de lutte contre la mucoviscidose. Kenny est leur atout majeur, mais suite à une violente dispute avec Paul au sujet de Shannon, il décide de les laisser se débrouiller. L’équipe de nuit semble mal partie, mais Cain intervient et sauve la situation, jusqu’à ce qu’il soit contraint d’arrêter à cause d’une contracture. Paul va s’excuser auprès de Kenny, qui revient dans la compétition et sauve la mise à l’équipe de nuit (Jordan avait fait un pari contre l’équipe de jour : le perdant assurait la gestion des week-ends aux urgences pendant six mois). Scott s’est créé un profil sur Tinder et rencontre Elise, une femme très directe. Après avoir bu un café, ils se retrouvent dans sa chambre d’hôtel. En plein rapport sexuel, celle-ci fait une crise de tachycardie. Scott réussit à enrayer la crise, mais appelle quand même les secours… et voir débarquer Sara, l’ambulancière que tout le monde connaît au Memorial. De retour au Mémorial avec Elise qui doit passer des examens, Scott se voit proposer par Elise une manière plutôt agréable de combler le manque que laisse chez lui la gestion de son addiction. Il se fait ensuite charrier par toute l’équipe, qui a appris sa mésaventure via Mollie - qui l’a su par Sara - et qui a découvert son profil Tinder… T.C. découvre qu’Amira – on apprend à cette occasion qu’ils sont amants – est atteinte d’une sclérose en plaques, qu’elle essaie de cacher et qu’elle tente de maîtriser avec des injections de stéroïdes. On leur amène un blessé, Steven, qui a une roquette encore ‘active’ fichée dans le ventre. La base est évacuée. Avec l’aide d’un démineur, T.C. parvient à extraire la roquette, qui est détruite en toute sécurité. Au cours de l’opération, les symptômes d’Amira s’aggravent, elle perd la maîtrise de ses mains, elle est donc incapable d’opérer ou d’assister T.C. Celui-ci réussit à la convaincre de se faire soigner, mais au lieu d’accepter de rentrer avec lui à San Antonio, elle lui annonce qu’elle ira à Londres… où vit son mari. T.C. et elle se promettent de se retrouver en Syrie dès qu’ils auront réglé ce qu’ils ont à faire, Amira son traitement, et T.C. la succession de Topher. À bord de l’avion, la situation se dégrade. Le premier passager à avoir présenté des symptômes de gastro vient de mourir, la trousse de secours de l’avion ne suffit pas à soigner tous les passagers. Drew gère la crise avec l’aide de sa mère et de Rick. Il découvre que la gastro-entérite est en fait une intoxication à la ciguatéra, une toxine provenant d’un poisson, des glaçons ayant servi à conditionner du poisson ayant été livrés à bord de l’avion par erreur. En pleine zone de turbulences, Meghan fait une crise d’éclampsie, et Drew est contraint de pratiquer une césarienne en urgence, avec les moyens du bord. De retour au Memorial, Meghan révèle qu’elle a appelé son bébé Drew Richard, et Lily, qui avait du mal à se faire à l’idée que son fils soit homosexuel, est conquise par le couple que forment Rick et Drew, et de la famille qu’ils composent avec Brianna, ravie de rencontrer sa grand-mère. Alors qu’elle avait pourtant décidé de ne plus mélanger travail et vie privée, Jordan, séduite par l’attitude – et le physique avantageux – de Cain, lui propose une sortie, qu’il accepte avec enthousiasme.