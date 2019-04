Entre deux rives

Aux obsèques de Mac Riley, lors d’une manifestation homophobe orchestrée par des militants d’extrême-droite, plusieurs personnes sont blessées. Présents sur place, TC, Jordan et Drew, les rapatrient au Memorial. Parmi eux, le sénateur Xavier Arnold, cynique et arrogant, candidat au poste de gouverneur, considéré comme un héros pour ses exploits militaires lors de ses missions en Irak… Drew est furieux car il est bien placé pour savoir qu’il enjolive la réalité : il a perdu un ami lors de sa première mission par la faute d’Arnold, responsable d’une unité d’évacuation arrivée trop tard sur les lieux d’une intervention. TC découvre qu’il a même usurpé son badge de Ranger. Drew et lui se chargent de le démasquer. Kenny et Cain prennent en charge Clark Doss, un des manifestants.