Night shift - Saison 04 Episode 8 - Entre deux rives

TC est rentré de Syrie. En mission commando avec Rick, il sauve in extremis le binôme de Rick, Ford. Drew se demande s’il doit accepter une place à l’ecole de Rangers. L’hôpital est hacké par des pirates qui extorquent 50 millions de dollars à Julian. Drew sauve un enfant en l’opérant à la perceuse électrique dans un ascenseur. TC improvise une salle d’opération sans électricité pour sauver Ford. Julian paye la rançon dans la nuit, empruntant à ce qu’on suppose être la mafia. Mais il vient de mettre en péril l’avenir du groupe médical, qui ne devrait pas se relever financièrement. Paul s’aperçoit que sa sœur Bella a une liaison avec Kenny, ce qui lui déplaît beaucoup. Il pense que Bella va faire souffrir Kenny. Jordan a une idée pour sauver l’hôpital : en faire un centre d’entrainement à la médecine de guerre, et obtenir par là des crédits su ministère de la défense. Elle demande à TC de rester pour l’aider. Il reçoit un coup de fil d’Amira : elle a quitté son mari et lui demande de la rejoindre en Syrie, ayant obtenu les fonds dont ils ont besoin pour créer un centre de soins.