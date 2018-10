Night shift - Saison 04 Episode 9 - Le pays de la liberté

Jordan veut mettre en place un programme de formation à la médecine de guerre au Memorial. Dans ce cadre, elle intervient avec T.C. et le Groupe d’intervention (SWAT) lors d’une prise d’otages dans un centre de rétention pour migrants. Romero, l’homme qui tentait de s’évader, très dangereux, est blessé et rapatrié sous bonne garde au Memorial. À l’intérieur du centre, Max, un gardien, a également été blessé. Mais il n’est pas le seul à avoir besoin de soins : T.C. constate que tous les migrants qui s’y trouvent, essentiellement des Mexicains, sont maintenus dans des conditions déplorables, et que beaucoup sont malades. À la fois pour les soigner et pour leur éviter d’être expulsés du pays, il prétexte une épidémie de rougeole et réussit à persuader les employés des Services de l’Immigration d’amener une cinquantaine de migrants au Memorial. Parmi eux, Angel, un jeune garçon, et sa mère, à qui T.C. diagnostique un diabète, qu’elle n’a jamais soigné car elle l’ignorait. Ils ont été arrêtés suite à une dénonciation infondée de Max, poussé par ses supérieurs à "faire du chiffre". Immigré lui-même, il est néanmoins très dur envers les nouveaux migrants, qu’il considère comme des voyous sans distinction. Son discours choque notamment Paul, qui a lui aussi vécu ce genre de discrimination et d’incertitude dans sa jeunesse. Il finira par s’adoucir et par aider Angel et sa mère à régulariser leur situation, au grand soulagement de toute l’équipe, sensible au sort des migrants. Il s’avère que les migrants n’ont pas la rougeole, mais qu’ils sont victimes d’une épidémie de méningite, qui contraint Jordan à mettre l’hôpital en quarantaine, et le personnel et les patients sous antibiotiques. Devant l’afflux massif de patients, Jordan demande à Kenny de rappeler l’équipe de jour en renfort. Elle appelle aussi Cain, en congé en prévision des heures supplémentaires qu’il va devoir faire pour pallier l’absence de Drew, sur le point de partir en stage de Ranger. À sa grande surprise, Cain annonce à Jordan qu’il démissionne et qu’il rentre au Mexique. On apprend qu’il a un passé trouble, qu’il est recherché par des membres d’un cartel de la drogue – dont Romero fait partie –, et qu’ils ont découvert qu’il travaillait au Memorial. Alors que Romero et ses complices le recherchent dans l’hôpital, un autre membre du cartel – avec la complicité d’un policier corrompu – le rattrape alors qu’il tentait de fuir en voiture et le contraint à se diriger vers une destination inconnue, sous la menace d’une arme. Romero s’avère très difficile à soigner, et finit par échapper à ses gardiens. Il s’enfuit dans les conduits d’aération, où Renée, du Groupe d’intervention, tente de le débusquer. Blessée, elle est évacuée, et c’est T.C. qui ira finalement arrêter Romero, non sans avoir été blessé. Syd annonce qu’elle renonce à co-diriger le programme de médecine de guerre avec T.C., pour ne pas perdre la garde de sa fille. Amira la remplace au pied levé, à temps pour présenter le projet au colonel Parnell... qui révèle à Scott, T.C. et Jordan éberlués qu’elle travaille pour la C.I.A. depuis des années ! Kenny annonce qu’il vient de se fiancer avec Bella, la soeur de Paul. Scott et T.C. sont toujours sans nouvelles d’Annie.