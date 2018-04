Night shift - Saison 04 Episode 09 - Le pays de la liberté

Jordan souhaite mettre en place un programme de formation à la médecine de guerre au Memorial. Dans ce cadre, elle intervient avec TC et le SWAT lors d’une prise d’otages dans un centre de rétention pour migrants. Romero, l’homme très dangereux qui tentait de s’évader, est blessé et rapatrié sous bonne garde au Memorial. A l’intérieur du centre, Max, un gardien, a également été blessé. Mais il n’est pas le seul à avoir besoin de soins : TC constate que tous les migrants qui s’y trouvent, essentiellement des Mexicains, sont maintenus dans des conditions déplorables et que beaucoup sont malades. Pour les soigner et leur éviter d’être expulsés du pays, il prétexte une épidémie de rougeole et réussit à persuader les employés des services de l’immigration d’amener une cinquantaine de migrants au Memorial.