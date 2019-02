Premières minutes : Night shift - Saison 04 Episode 01 - Retour en force

Julian, le père de Paul, a racheté l’hôpital, qu’il gère sans états d’âme. Suite au renvoi de Topher, quasiment toute l’équipe de nuit a démissionné, hormis Shannon et Scott. Jordan et Drew partent à la recherche de Mac, resté sur les lieux de l’incendie, et le ramènent. Julian annonce à Scott qu’il compte fermer les urgences pour redresser les finances de l’hôpital. Après avoir tenté en vain de faire soigner Mac dans un hôpital de vétérans où les médecins sont débordés et à court de moyens, Jordan le rapatrie au Memorial et fait pression sur Julian pour qu’il l’opère de sa tumeur au cerveau et lui sauve la vie. Quelque part en Syrie, après l’explosion qui a touché la base, TC a été fait prisonnier. Une nouvelle explosion blesse son ravisseur et TC est secouru par Amira, une jeune médecin syrienne.