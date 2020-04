Nikita : la fin de saison 2 selon Maggie Q

Aux USA, la fin de saison 2 est proche pour les héros de Nikita... Toujours dans l'expectative de la possibilité d'une saison 3, Maggie Q aimerait pouvoir aller plus loin.

Si la série reste, malgré tout, bel et bien en danger... elle n'est pas encore enterrée pour autant ! C'est en tout cas ce que semble vivement espérer son interprète principale, Maggie Q, qui vient d'accorder une interview au site TV Line, au cours de laquelle elle n'a pas manqué d'anticiper : "Je pense que pour que Nikita puisse réellement laisser une chance aux personnages de se renouveler et d'explorer leurs différents aspects, nous aurions besoin d'une troisième saison. Je ne crois pas que l'on puisse conclure leurs parcours en seulement deux ans... Mais en trois, et pas plus, nous le pourrions. Ce serait bien d'avoir l'opportunité de boucler la boucle. Mais, pour l'heure, personne ne sait si nous serons de retour. Je ne vois pas pourquoi The CW n'accepterait pas cette saison 3... Mais si tel est le cas, notre départ sera explosif".

Une fin explosive, soit... mais outre les excellentes séquences d'action qu'offre la série, les fans de Nikita restent - avant tout - sensibles à la relation qu'entretient, ou plutôt qu'essaye désespérément d'entretenir, l'héroïne avec Michael (Shane West) depuis déjà deux années passées à se retrouver (presque) systématiquement éloignés l'un de l'autre. Des péripéties romantiques lourdes de secrets et de non-dits ; auxquelles le seizième épisode de cette saison 2 ("Doublecross") ne manque justement pas de s'attarder. "Ce que j'ai particulièrement apprécié à la fin de cet épisode" raconte Maggie Q... "C'est que, non seulement Michael devient plus clair à propos de quelque chose, mais aussi que cette quête de transparence permet à Nikita d'arriver au terme d'une chose à laquelle elle n'avait jamais eu à faire face auparavant. De fait, cela ressemble un peu à deux voyages parallèles qui arriveraient à un même croisement de compréhension... et, avec un peu de chance, pourrait s'avérer porteur de rapprochement dans un futur proche".

Photos Nikita Saison 2

Retrouvez les épisodes inédits de vos séries américaines préférées 24h après leur diffusion aux Etats-Unis sur MYTFVOD.