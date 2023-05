Qui sont les 45 demi-finalistes ?

Vendredi soir, TF1 diffusait l'ultime prime de qualification de Ninja Warrior, le parcours des héros. La semaine prochaine, les candidats ont rendez-vous pour la grande demi-finale. Voici le récapitulatif des 45 qualifiés.

Vendredi 5 août, TF1 diffusera la grande demi-finale de Ninja Warrior, le parcours des héros. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver les 45 qualifiés de cette compétition et de découvrir neuf obstacles inédits.



Les femmes sont également au rendez-vous ! 4 candidates ont réussi à accéder à cette demi-finale. Retenez-bien leur nom : Laura Mété, Marie Emilie Montagut, Elsa Ponzo et Charlotte Dequevauviller. Elles tenteront de relever un défi, celui d'aller le plus loin possible dans l'aventure.



Ces 45 candidats se retrouveront vendredi prochain à 20h55 sur TF1 pour affronter les neuf obstacles inédits du parcours. Sandrine Quétier, Denis Brogniart et Christophe Beaugrand présenteront cette demi-finale tant attendue par le public.

Retrouvez le parcours de cette demi-finale !