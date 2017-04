Baptiste Giabiconi, Julien, Jesta et Benoît... à l'assaut de Ninja Warrior !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, les stars affluent sur la Croisette de Cannes. La raison ? Le tournage de la saison 2 de Ninja Warrior. Parmi les heureux élus, on retrouve Baptiste Giabiconi, Julien de Secret Story 10 et même Jesta et Benoît. Coup d’œil sur ces aventuriers qui ont relevé le défi.

Le tournage de Ninja Warrior bat son plein ! C'est sous le soleil de Cannes que les participants du jeu d'aventure de TF1 prennent place depuis le 7 avril dernier pour plusieurs jours d'épreuves. Cette année, ils sont 200 personnes venues de toute la France, pour relever l'ensemble des défis imposés par Ninja Warrior. Parmi eux, plusieurs célébrités. En effet, Ninja Warrior ne serait pas Ninja Warrior sans sa brochette de personnalités. L'année dernière, Iris Mittenaere (Miss Univers 2017), Sara, Teheirua et encore Pascal Olmeta ont accepté de participer.

Cette année, nombreuses sont les stars qui ont décidé de relever le challenfge. Vainqueur de la dernière édition de Secret Story, Julien Geolën participe à l'aventure. Sur les réseaux sociaux, sa "#TeamJuju" est plus survoltée que jamais. Le candidat a d'ailleurs promis à ses "petits loups" de donner le meilleur de lui-même. Dans la famille Koh-Lanta, on demande Sébastien. Le Normand, qui s'exerce actuellement dans la dernière édition du jeu d'aventure a accepté de se confronter aux épreuves du parcours tant redouté. Avec sa force et son endurance, nul doute qu'il ira loin dans le jeu. Benoît et Jesta vont eux aussi faire leur entrée dans l'arène. Tombés amoureux pendant le jeu, c'est en duo qu'ils participent à l'émission de divertissement. Toujours dans la grande famille des sportifs, on peut compter sur Frédéric Bousquet. Le nageur médaillé range son maillot de bain au vestiaire pour affronter les épreuves de Ninja Warrior.

Baptiste Giabiconi, mannequin international et petit protégé de Karl Lagarfeld, participe à Ninja Warrior. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'il a fait part de la bonne nouvelle, de quoi ravir ses fans féminines, qui attendent de voir le beau gosse mouiller le maillot pour le jeu. Enfin, sachez que le Youtubeur Wass Freestyle est de la partie. Le jeune homme au presque million d'abonnés sur sa chaîne vidéo est détenteur du record du monde Guiness et 3 fois vice-champion du monde de Freestyle Football. Ninja Warrior devrait être une cour de récréation pour lui...





Ninja Warrior saison 2, bientôt sur TF1 !