Mais qui sont les candidats de Ninja Warrior ?

Pour cette première saison de Ninja Warrior, de nombreux candidats tenteront de relever le défi ! Mais qui sont-ils ? MYTF1 revient avec vous sur leurs profils !

Il y en a, bien entendu, mais vous pourrez aussi trouver des participants aux profils plus classiques, auxquels nous pourrons tous nous identifier! Tout est expliqué dans cette vidéo :

Des profils éclectiques

Tous types de personnes peuvent se présenter à Ninja Warrior ! Il suffit, bien entendu, d’avoir envie de gagner et aussi de se préparer un minimum… car l’émission risque d’être sportive ! Les profils des candidats sont très variés, il y a ceux qui aiment la gonflette, les bodybuilders, ceux qui sont là pour en découdre et d’autres qui viennent en famille pour passer un bon moment ! Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez aussi retrouver des personnes venues déguisées, comme ce candidat qui a tenu à participer à l’émission habillé en Superman ! Vous l’avez compris, Ninja Warrior, avec ses personnages hauts en couleurs, et ses obstacles absolument sensationnels, deviendra vite votre rendez-vous préféré !





Préparez-vous ! Ninja Warrior arrive bientôt sur TF1 !