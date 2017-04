Christophe Beaugrand, sur les rotules, annonce la fin de Ninja Warrior

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Les choses s’accélèrent pour Ninja Warrior. Alors que TF1 annonce la diffusion de la deuxième saison pour très bientôt, le tournage, lui, vient tout juste de se terminer. En effet depuis le 6 avril dernier, Christophe Beaugrand, Sandrine Quétier et Denis Brogniart se sont envolés pour Cannes où ils ont ainsi pu accueillir les sportifs célèbres ou non qui ont décidé de se confronter au désormais mythique "parcours des héros".



Mais après une semaine de tournage, dont Christophe Beaugrand nous a fait vivre les coulisses grâces à des photos et des vidéos postées sur les réseaux sociaux, l’enregistrement des émissions est désormais terminé. Le tournage s’est en effet achevé dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14.



Fidèle à son habitude, celui qui anime également Secret Story sur NT1, a décidé de poster quelques dernières photos pour marquer le coup. Dans un premier cliché publié hier soir, on découvre Denis Brogniart et Christophe Beaugrand allongés au sol, visiblement fatigués. « En live de la finale de Ninja Warrior il est 4h 1/2 du matin on est sur les rotules !!! », a écrit l’animateur en guise de légende.



Dans un dernier cliché publié au petit matin, Christophe Beaugrand a alors annoncé la fin officielle d’un tournage qui n'était visiblement pas de tout repos : « Clap de fin sur Ninja Warrior saison 2 ! Tournage surréaliste où nous finissons quand le jour se lève... Belle journée à tous, moi je pars au dodo. »



En tout cas, on a hâte de découvrir le résultat.



En live de la finale de @ninjawarriortf1 il est 4h 1/2 du matin on est sur les rotules !!! 🤤🤤🤤 Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 13 Avril 2017 à 19h26 PDT