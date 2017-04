Exclu. Après Koh-Lanta, Benoît et Jesta affrontent le défi Ninja Warrior !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Lorsqu’il s’agit de se lancer des défis, Benoît et Jesta sont toujours partants ! Ils ont d’ailleurs participé en 2016 à l’aventure Koh-Lanta, l’île au trésor. Une émission au cours de laquelle ils ont particulièrement brillé ! Alors que Benoît a été élu grand vainqueur, Jesta, de son côté, peut se vanter d’être la deuxième finaliste de cette saison de haut vol !

Totalement in love depuis la fin de cette belle aventure, Benoît et Jesta ont décidé de se lancer un nouveau défi de taille. Le couple, très suivi sur les réseaux sociaux, se mesurera en effet au parcours le plus redouté et difficile du petit écran. On peut en effet vous révéler, en exclusivité, que ces deux candidats emblématiques de Koh-Lanta participeront à la deuxième saison de Ninja Warrior !

Après une première saison qui a permis aux téléspectateurs d’en prendre plein les yeux et d’assister à de sacrés exploits, Ninja Warrior va faire son grand retour sur l’antenne de TF1. Pour l’occasion, de nombreuses personnalités ont une nouvelle fois accepté de se frotter à ce parcours plus que physique, dans cette saison 2 dont le tournage se terminera le 13 avril prochain à Cannes. Les inconditionnels de l’émission présentée par Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand et Denis Brogniart retrouveront notamment, outre Benoît et Jesta de Koh-Lanta, Julien de Secret Story 10, Sébastien de Koh-Lanta : Cambodge ou encore le mannequin international Baptiste Giabiconi !

