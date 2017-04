Exclu. Sébastien, un aventurier de Koh-Lanta dans Ninja Warrior !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

De Koh-Lanta à Ninja Warrior, il n’y a qu’un pas. Après Teheiura et Sara Lopez l’année dernière, c’est un nouvel aventurier qui troquera sa tenue de naufragé contre celle de ninja ! Sébastien est en effet l’une des personnalités invitées d’ores et déjà annoncées pour cette nouvelle saison du célèbre jeu d’adresse et d’endurance.

Petit rappel pour ceux qui n’auraient pas suivi Koh-Lanta : Cambodge. Sébastien fait partie des trois aventuriers arrivés sur l’île de Koh Rong après les dix-huit autres, avec Vincent et Claire. Moniteur d’escalade en Normandie, le grand blond a depuis son arrivée chez les Rouges démontré toutes ses qualités dans les épreuves aquatiques et terrestres. Pratiquant l’escalade mais aussi le surf et le kite-surf, Sébastien allie l’équilibre à la force physique et au mental.

Des qualités qui lui seront également très utiles dans Ninja Warrior et son parcours exigeant. D’autant que de nouveaux obstacles feront leur apparition cette année pour rendre l’expérience des candidats encore plus difficile. Le tournage de la deuxième saison a débuté aujourd’hui à Cannes et se terminera le 13 avril. Comme l’année dernière, l’émission sera présentée par un trio d’animateurs de choc : Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand !