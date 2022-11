Les femmes au sommet !

Vendredi soir, TF1 diffusait l'ultime prime de qualification de Ninja Warrior, le parcours des héros. Deux femmes ont bluffé le public en accédant au buzzeur. Elles rejoignent ainsi Laura Mété et Marie-Emilie Montagut en demi-finale. (Re)découvrez leur parcours !

Ninja Warrior, le parcours des héros, a une nouvelle fois offert de belles surprises aux téléspectateurs. De nombreux candidats ont tenté de franchir les six obstacles du parcours. Parmi eux, deux femmes, qui ont brillé par leurs performances exceptionnelles. A seulement 25 ans, Charlotte Dequevauvillier a convaincu le public en accédant au buzzeur après 4 minutes et 34 secondes : "Mon objectif était de déchirer pour montrer que les filles peuvent le faire (...) Je suis super contente d'être la première femme à buzzer sur toutes ces semaines. Il faut avoir confiance en soi", a-t-elle affirmé.

Une ninja de 19 ans !







Elle n'a seulement que 19 ans. Elsa Ponzo est la deuxième candidate à accéder au buzzeur. Cette championne de France junior d'escalade a bluffé les téléspectateurs en franchissant les six obstacles avec agilité et souplesse : "J'adore me lancer des défis, déclarait-elle avant de se lancer. Être une fille et appuyer sur le buzzeur, c'est une fierté."

En route pour la demi-finale !



Deux autres femmes se sont qualifiées pour la demi-finale qui sera diffusée vendredi prochain à 20H55 sur TF1. Laura Mété et Marie-Emilie Montagut seront en compétition face aux autres candidats. Les quatre participantes devront redoubler d'efforts pour vaincre les neuf étapes inédites du parcours. Leur objectif : gagner une place en finale !



