Frédérik Bousquet, Miss France 2017, Baptiste Giabiconi : les stars sont prêtes pour l'aventure

Par Sabine BOUCHOUL

Cette année, les téléspectateurs de Ninja Warrior auront le plaisir et la surprise de découvrir des invités exceptionnels. En effet, sportifs et personnalités de la télévision ont décidé de se lancer un défi personnel. A l’instar de Frédérick Bousquet, nageur médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, qui a l’habitude de la pression et de la compétition.

Certaines personnalités bien connues de la télévision ont aussi voulu se challenger, comme Julien, le gagnant de Secret Story, saison 10. Le jeune Cannois se lance dans une autre aventure, beaucoup plus physique que tactique. Deux aventuriers seront aussi de la partie. En effet, Jesta et Benoît, candidats emblématiques de Koh-Lanta, l’île au trésor, auront l’occasion de se mesurer au parcours et obstacles avec un avantage non négligeable : la pression et les épreuves physiques, ils connaissent. Benoît sera-t-il capable de faire un doublé Koh-Lanta/Ninja Warrior ? Il essaiera.

Dans les invités exceptionnels, on retrouvera aussi Miss France 2017, la belle Alicia Aylies, grande sportive et adepte de l’escrime notamment. Enfin, Baptiste Giabiconi, mannequin au physique affûté, sera lui aussi au départ du parcours des héros pour tenter sa chance.