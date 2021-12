Du jamais vu dans l’émission, un candidat suspendu dans les airs !

L’émission Ninja Warrior réserve de belles surprises mais aussi des chutes mémorables. Les candidats se retrouvent parfois dans des positions originales, regardez !

Le troisième prime de Ninja Warrior s'est achevé hier soir sur TF1. Tout au long de la soirée, Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand et Denis Brogniart ont présenté tour à tour les candidats. Déterminés à aller jusqu’au bout du parcours, les apprentis ninjas ont souvent tenté le tout pour tout, quitte à se retrouver dans des positions originales. C’est le cas de Gérard Gourabian, un camionneur de 46 ans, qui s’est élancé sur le premier obstacle avec une détermination sans faille. Et si le candidat a réussi à attraper la rampe de lancement, Gérard Gourabian a quelque peu raté son arrivée. Il s’est retrouvé les pieds accrochés à la corde et la tête en bas. Une drôle de position : « Incroyable », s’est même exclamé Christophe Beaugrand. « Une figure jamais vue jusqu’à maintenant », a aussitôt assuré Denis Brogniart.

Et Gérard Gourabian n’est pas le seul candidat à avoir eu une petite frayeur. Angelina Berva, 22 ans, a également raté son « atterrissage » lors du premier obstacle. Après avoir réussi à s’accrocher à la première corde, l’éducatrice sportive a virevolté jusqu’au… tapis. Aïe ! Mais « heureusement plus de peur que de mal pour cette championne de boxe qui en a vu d’autres », a ajouté Christophe Beaugrand. Décidément, Ninja Warrior est bel et bien un parcours périlleux.

Même Frédérick Bousquet a fait une chute mémorable, regardez !