Ninja Warrior : Alicia Aylies (Miss France) relève le défi

Après Julien de Secret Story, Baptiste Giabiconi ou encore Benoît et Jesta de Koh-Lanta, c’est au tour de notre Miss France Alicia Aylies de se lancer à l’assaut de Ninja Warrior.

La liste des personnalités qui ont accepté de se confronter à l’inimitable parcours des héros de Ninja Warrior ne cesse de s’allonger. Récemment, on vous annonçait notamment la participation du nageur Frédérick Bousquet, le duo amoureux formé par Benoît et Jesta, les deux finalistes de Koh-Lanta l’île au trésor ou encore l’égérie de Karl Lagerfeld, Baptiste Giabiconi. Julien Goelen, le vainqueur de la dixième saison de Secret Story, lui, s’est même adjoint les services du coach Darko pour tenter également de partir à l’assaut de l’épreuve.

Un nouveau nom - et non des moindres -, vient de s’ajouter à la liste. Il s’agit de celui de Miss France 2017. La jolie Guyanaise Alicia Aylies va en effet enfiler sa plus belle tenue de sport pour tenter sa chance face au parcours de la deuxième saison de Ninja Warrior. La jeune femme succédera ainsi à Iris Mittenaere qui avait accepté de relever cet énorme challenge lors de la première édition du programme de TF1.

Alicia Aylies tentera de représenter au mieux l’association Les Bonnes Fées, créée par d’anciennes Miss France. C’est la jolie Miss, elle-même, qui a annoncé la bonne nouvelle dans une vidéo publiée ce mercredi 12 avril sur le compte Twitter officiel de Miss France.





Alors que le tournage de cette deuxième saison de Ninja Warrior se termine ce jeudi 13 avril à Cannes, l’émission devrait, elle, revenir très bientôt sur TF1. On a hâte de découvrir le résultat.