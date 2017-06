Ninja Warrior : 5 choses à savoir sur cette deuxième saison

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Un nouveau parcours

Qui dit nouvelle saison dit nouveau parcours. Les candidats se frotteront à de nouveaux obstacles, inspirés des Etats-Unis. La poutre inversée, l’envol du papillon, le rouleau compresseur, la roue infernale… Autant de noms « barbares » pour qualifier ces nouvelles épreuves, encore plus impressionnantes – jusqu’à six mètres de haut - que la saison dernière. "Le rouleau compresseur, c’est un obstacle redoutable", lancent Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand. Les téléspectateurs devraient donc avoir leur lot de gamelles. A noter que, cette année, le parcours a pris de l’ampleur. Conçu sur un espace de 7 000m2, il s’agit du plus grand plateau de télévision jamais réalisé.

Une nouvelle mécanique

Dès le départ, les candidats devront opérer un choix entre une épreuve faisant appel à la force des bras et une autre, qui repose sur la force des jambes. Autre grande nouveauté : dans la soirée, les téléspectateurs assisteront à quatre épreuves de qualifications et à une demi-finale. "L’objectif ? Décrocher l’un des six précieux sésames pour accéder à la finale", assure Deborah Nahon, directrice adjointe en charge des divertissements à TF1 Production. A La clé ? 100.000 euros pour la personne qui réussira à grimper la tour des héros.

Un casting détonant

"Nous avons reçu plus de 4.000 candidatures spontanées", affirme Deborah Nahon. Des personnalités avec des profils très différents les uns des autres. Des sportifs de haut niveau. "Certaines personnes se sont entrainées toute l’année pour participer à ce grand rendez-vous". Des gens qui veulent se prouver des choses. "Il y avait une mamie avec son petit fils", affirment Christophe Beaugrand, "également une personne qui s’est mis au sport l’année dernière en regardant l’émission". Mais aussi des personnes venues sur l’émission pour s’amuser « en déguisement ».

Des guests et le retour des anciens

Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver des candidats emblématiques de la saison dernière, à l’image de Valentin. Ils auront également la surprise de voir de grands champions sportifs affronter Ninja Warrior comme le nageur Frédérick Bousquet. Baptiste Giabiconi, Miss France 2017, Alicia Aylies, Sébastien, Benoit et Jesta de Koh-Lanta viendront également se frotter à ce nouveau parcours.

Un trio de choc à la présentation

Aux commandes de l’émission : Christophe Beaugrand, Sandrine Quétier et Denis Brogniart. Les deux hommes commenteront le parcours. "Denis Brogniart apportera son expertise sportive", explique Mathieu Vergne, directeur des programmes de flux. « Christophe Beaugrand, son humour ». Sandrine Quétier, de son côté, recueillera les réactions des concurrents et de leurs proches. Au programme : du sport, de l’humour et de la bonne humeur donc…